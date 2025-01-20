На Харківщині військовий відкрив вогонь по побратиму — що вирішив суд

Військовий у наручниках. Фото: "Громадське радіо"

У Харківській області військовий під час відбиття атаки з боку ворожого безпілотника здійснив кілька потсрілів у бік іншого військового, який у цей момент був відсутній на призначеній йому позиції. Суд призначив бійцю покарання у вигляді двох років позбавлення волі, які були замінені на один рік випробовувального терміну.

Матеріали справи зберігаються у Єдному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що військовий та його побратими перебували на бойовму чергуванні. Під час несення служби бійці помітили у небі ворожий БпЛА і відкрили по ньому вогонь. Фігурант справи помітив, що один з його товаришів не знаходиться на довіреній йому позиції.

Внаслідок сварки, яка виникла, обвинувачуваний відкрив вогонь у бік товариша, здійснивши три-чотири постріли, внаслідок чого чоловік отримав поранення.

Суд кваліфікував дії обвинувачуваного як завдання важких тілесних ушкоджень. При цьому постраждалий та його адвокат навіть не з'явилися на судове засідання, хоч і були попереджені належним чином.

Що вирішив суд

Взявши до уваги всі обставини справи, суд засудив обвинувачуваного до двох років за гратами. Цей вирок було замінено на один рік умовного покарання.

Зазначається, що вирок не може бути оскаржений з підстав заперечення фактичних обставин, які ніким не оспорювалися при розгляді справи в суді першої інстанції.

Нагадаємо, у Харківській області п'яний правоохоронець стріляв з автомата по будинку сусіда. Його судили та призначили покарання.

На Одещині відбувся суд стосовно військового, який здійснив СЗЧ через конфлікт із командиром.