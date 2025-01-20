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На Харьковщине боец открыл огонь по товарищу — что решил суд

20 января 2025 14:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На Харьковщине военный открыл огонь по собрату - что решил суд
Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Харьковской области военный во время отражения атаки со стороны вражеского беспилотника совершил несколько выстрелов в сторону другого военного, который в этот момент отсутствовал на назначенной ему позиции. Суд назначил бойцу наказание в виде двух лет лишения свободы, которые были заменены на один год испытательного срока.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что военный и его собратья находились на боевом дежурстве. Во время несения службы бойцы заметили в небе вражеский БпЛА и открыли по нему огонь. Фигурант дела заметил, что один из его товарищей не находится на вверенной ему позиции.

Вследствие возникшей ссоры, обвиняемый открыл огонь в сторону товарища, осуществив три-четыре выстрела, в результате чего мужчина получил ранения.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как нанесение тяжелых телесных повреждений. При этом пострадавший и его адвокат даже не явились на судебное заседание, хоть и были предупреждены должным образом.

Что решил суд

Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд приговорил обвиняемого к двум годам за решеткой. Этот приговор был заменен на один год условного наказания.

Отмечается, что приговор не может быть обжалован по основаниям оспаривания фактических обстоятельств, которые никем не оспаривались при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Напомним, в Харьковской области пьяный правоохранитель стрелял из автомата по дому соседа. Его судили и назначили наказание.

В Одесской области состоялся суд в отношении военного, который совершил СОЧ из-за конфликта с командиром.

ВСУ Харьков военные война в Украине судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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