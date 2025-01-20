На Харьковщине военный открыл огонь по собрату - что решил суд

Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

В Харьковской области военный во время отражения атаки со стороны вражеского беспилотника совершил несколько выстрелов в сторону другого военного, который в этот момент отсутствовал на назначенной ему позиции. Суд назначил бойцу наказание в виде двух лет лишения свободы, которые были заменены на один год испытательного срока.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что военный и его собратья находились на боевом дежурстве. Во время несения службы бойцы заметили в небе вражеский БпЛА и открыли по нему огонь. Фигурант дела заметил, что один из его товарищей не находится на вверенной ему позиции.

Вследствие возникшей ссоры, обвиняемый открыл огонь в сторону товарища, осуществив три-четыре выстрела, в результате чего мужчина получил ранения.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как нанесение тяжелых телесных повреждений. При этом пострадавший и его адвокат даже не явились на судебное заседание, хоть и были предупреждены должным образом.

Что решил суд

Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд приговорил обвиняемого к двум годам за решеткой. Этот приговор был заменен на один год условного наказания.

Отмечается, что приговор не может быть обжалован по основаниям оспаривания фактических обстоятельств, которые никем не оспаривались при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Напомним, в Харьковской области пьяный правоохранитель стрелял из автомата по дому соседа. Его судили и назначили наказание.

В Одесской области состоялся суд в отношении военного, который совершил СОЧ из-за конфликта с командиром.