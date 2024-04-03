На Харківщині брат і сестра збирали інформацію про постачання техніки для ЗСУ

Працівники СБУ в квартирі підозрюваних. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області затримали родину зрадників, яка допомагала російським загарбникам зірвати постачання української техніки та зброї на передову. Підозрюваними виявилися брат і сестра, які працювали на комунальному підприємстві у селищі Донець Ізюмського району.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 3 квітня.

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Брат і сестра працювали на окупантів

В прокуратурі повідомили про підозру 36-річному чоловіку та 44-річній жінці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Підозрювані — брат та сестра, які проживають у селищі Донець Ізюмського району та працюють на місцевому комунальному підприємстві.

У серпні 2023 року з жінкою через месенджер "Телеграм" звʼязався представник військового командування російських загарбників. Він дав підозрюваній завдання: збирати та передавати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.

"Жінка погодилась на "пропозицію" та залучила свого брата до реалізації задачі, поставленої російським куратором", — повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що здобуту інформацію брат і сестра передавали російському куратору у вигляді фотографій та геолокацій на Google-мапах.

Колаборант у будівлі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура

Колаборантка у приміщенні суду. Фото: Харківська обласна прокуратура

Збирали дані для окупантів

Колаборанти фотографували всі деталі, які були необхідні ворогу: залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі.

Маючи ці дані, ворог планував здійснити диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів на передову.

Також на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року брат і сестра навіть склали "зобов’язання" про співпрацю з окупантами та надіслали фото через Telegram представнику спецслужби держави-агресора.

Лист колаборантки до спецслужб Росії. Фото: Фото: Харківська обласна прокуратура

Письмове зобов'язання колаборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який доправляв російській армії будматеріали для виробництва "зубів дракона". Наразі його взято під варту.

На Харківщині судитимуть двох колишніх співробітників "Харківгазу" за передачу ворогу інформації про газові мережі. Прокуратура вже відправила до суду обвинувальні акти.