В Харьковской области брат и сестра собирали информацию о поставках техники для ВСУ
В Харьковской области задержана семья предателей, которая помогала российским захватчикам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую. Подозреваемыми оказались брат и сестра, работавшие на коммунальном предприятии в поселке Донец Изюмского района.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 3 апреля.
Брат и сестра работали на оккупантов
В прокуратуре сообщили о подозрении 36-летнему мужчине и 44-летней женщине в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемые — брат и сестра, проживающие в поселке Донец Изюмского района и работающие на местном коммунальном предприятии.
В августе 2023 года с женщиной через мессенджер "Телеграмм" связался представитель военного командования российских захватчиков. Он дал подозреваемой задачу: собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.
"Женщина согласилась на "предложение" и привлекла своего брата к реализации задачи, поставленной российским куратором", — сообщили в прокуратуре.
Отмечена, что полученную информацию брат и сестра передавали российскому куратору в виде фотографий и геолокаций на Google-картах.
Собирали данные для оккупантов
Коллаборанты фотографировали все детали, необходимые врагу: железнодорожные мосты, наземные пешеходные переходы, трубы и тоннели.
Имея эти данные, враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях при движении грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую.
Также по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года брат и сестра даже составили "обязательство" о сотрудничестве с оккупантами и отправили фото через Telegram представителю спецслужбы государства-агрессора.
Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, доставлявшего российской армии стройматериалы для производства "зубов дракона". Сейчас он взят под стражу.
В Харьковской области будут судить двух бывших сотрудников "Харьковгаза" за передачу врагу информации о газовых сетях. Прокуратура уже направила в суд обвинительные акты.
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