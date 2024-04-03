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В Харьковской области брат и сестра собирали информацию о поставках техники для ВСУ

3 апреля 2024 15:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области брат и сестра собирали информацию о поставках техники для ВСУ
Сотрудники СБУ в квартире подозреваемых. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области задержана семья предателей, которая помогала российским захватчикам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую. Подозреваемыми оказались брат и сестра, работавшие на коммунальном предприятии в поселке Донец Изюмского района.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 3 апреля.

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Брат и сестра работали на оккупантов

В прокуратуре сообщили о подозрении 36-летнему мужчине и 44-летней женщине в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемые — брат и сестра, проживающие в поселке Донец Изюмского района и работающие на местном коммунальном предприятии.

В августе 2023 года с женщиной через мессенджер "Телеграмм" связался представитель военного командования российских захватчиков. Он дал подозреваемой задачу: собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.

"Женщина согласилась на "предложение" и привлекла своего брата к реализации задачи, поставленной российским куратором", — сообщили в прокуратуре.

Отмечена, что полученную информацию брат и сестра передавали российскому куратору в виде фотографий и геолокаций на Google-картах.

коллаборант
Коллаборант в здании суда. Фото: Харьковская областная прокуратура
коллаборант
Колаборантка в помещении суда. Фото: Харьковская областная прокуратура

Собирали данные для оккупантов

Коллаборанты фотографировали все детали, необходимые врагу: железнодорожные мосты, наземные пешеходные переходы, трубы и тоннели.

Имея эти данные, враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях при движении грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Также по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года брат и сестра даже составили "обязательство" о сотрудничестве с оккупантами и отправили фото через Telegram представителю спецслужбы государства-агрессора.

коллаборант
Письмо коллаборантки в спецслужбы России. Фото: Харьковская областная прокуратура
коллаборант
Письменное обязательство коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, доставлявшего российской армии стройматериалы для производства "зубов дракона". Сейчас он взят под стражу.

В Харьковской области будут судить двух бывших сотрудников "Харьковгаза" за передачу врагу информации о газовых сетях. Прокуратура уже направила в суд обвинительные акты.

СБУ
ВСУ
Харьков
Украина
Харьковская область
прокуратура
Коллаборант
Россия

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