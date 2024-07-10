На Харківщині будуватимуть шкільні укриття, які обійдуться дорожче, ніж під Києвом

Заняття у підземній школі у Харкові. Фото ілюстративне: Харківська міська рада

На Харківщині оголошено торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн гривень кожне. Квадратний метр у двох із майбутніх укриттів обійдеться удвічі дорожче, ніж в інших областях.

Про це повідомили в "Харківському антикорупційному центрі".

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Йдеться про будівництво укриттів у населених пунктах: Близнюки — очікувана вартість 109,6 млн грн, Наталине (Красноградський район) — 127,7 млн грн та Краснопавлівка (Лозівський район) — 124,8 млн грн.

Проєкт укриття в Близнюках. Фото: ХАЦ

Найдорожчим виявилося вже збудоване за 73 млн грн укриття площею 457 кв. м у Люботині — 159 тис. грн за квадратний метр. Харківська ОВА використовувала його для порівняння при визначенні вартості майбутнього будівництва укриття площею 1 143 кв. м у Близнюках за 114 млн грн. За розрахунками ХАЦ, останнє обійдеться у 100 тис. грн за "квадрат". Третє місце посіло укриття площею 1 382 кв. м у Наталиному — 92 тис. грн за "квадрат".

"Є ще кілька цифр. У Наталиному укриття буде розраховане на 400 людей, а площа будівництва складе 1382,1 кв. м. Таким чином, вартість квадратного метра будівництва складає понад 92 тис. грн. А ось у Краснопавлівці при схожій вартості укриття фактично буде вдвічі більше, ніж в Наталиному", — йдеться в розслідуванні ХАЦ.

Проєкт у с. Наталине. Фото: ХАЦ

В інших областях вартість будівництва укриттів за "квадрат" також нижча від Близнюків і Наталиного. Наприклад, за даними проєкту "Наші Гроші", на Київщині у Вишневому планують збудувати укриття площею 2 297 кв. м за 123 млн грн, тобто по 53 409 грн за "квадрат", а в Боярці — площею 1 655 кв. м за 57 млн грн, тобто 34 259 грн за "квадрат". Крім того, "Харківський антикорупційний центр" відшукав ще два дешевші приклади в Запоріжжі (80 000 грн за "квадрат") і Кривому Розі (60 тис. грн за "квадрат").

ТОП-8 шкільних укриттів за ціною кв. метра

159 000 грн за "квадрат" — інтернат "Дивосвіт", Люботин Харківської області (вже збудоване)

100 000 грн за "квадрат" — Близнюки Харківської області

92 000 грн за "квадрат" — Наталине Харківської області

80 000 грн за "квадрат" — колегіум "Елінт", Запоріжжя

60 000 грн за "квадрат" — Кривий Ріг

53 409 грн за "квадрат" — школа №1, Вишневе Київської області

42 681 грн за "квадрат" — Краснопавлівка Харківської області

34 259 грн за "квадрат" — ліцей "Лідер", Боярка Київської області

Нагадаємо, у місті Білгород-Дністровський Одеської області хочуть провести закупівлю на зведення протирадіаційного укриття для школи: загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 36 мільйонів гривень.

Також у селищі Шарівка Харківської області хочуть збудувати протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. Очікувана вартість проєктних робіт, тобто документів, розрахунків, перевищує 2,5 мільйони гривень. Для порівняння: проєкт першої "підземної" школи у Харкові обійшовся місту у 712 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Приморському районі Одеси відремонтують укриття, роботи оцінили у понад 4 мільйони гривень. Також у Хаджибейському районі, на вулиці Суднобудівній, ремонт захисної споруди обійдеться більш ніж у 4 мільйони гривень.