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В Харьковской области строят школьные укрытия вдвое дороже, чем под Киевом

10 июля 2024 21:43
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Харьковской области будут строить школьные укрытия, которые обойдутся дороже, чем под Киевом
Занятия в подземной школе в Харькове. Фото иллюстративное: Харьковский городской совет
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Харьковской области объявлены торги на строительство трех противорадиационных укрытий в школах ожидаемой стоимостью свыше 100 млн гривен каждое. Квадратный метр в двух из будущих укрытий обойдется в два раза дороже, чем в других областях.

Об этом сообщили в " Харьковском антикоррупционном центре ".

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Речь идет о строительстве укрытий в населенных пунктах: Близнюки — ожидаемая стоимость 109,6 млн грн, Наталино (Красноградский район) — 127,7 млн грн и Краснопавловка (Лозовской район) — 124,8 млн грн.

В Харьковской области строят школьные укрытия вдвое дороже, чем под Киевом - фото 1
Проект укрытия в Близнецах. Фото: ХАЦ

Самым дорогим оказалось уже построенное за 73 млн грн укрытие площадью 457 кв. м в Люботине — 159 тыс. грн за квадратный метр. Харьковская ОВА использовала его для сравнения при определении стоимости будущего строительства укрытия площадью 1 143 кв. м в Близнюках за 114 млн грн. По расчетам ХАЦ, последнее обойдется в 100 тыс. грн за "квадрат". Третье место заняло укрытие площадью 1 382 кв. м в Натальино — 92 000 грн за "квадрат".

"Есть еще несколько цифр. В Натальино укрытие будет рассчитано на 400 человек, а площадь строительства составит 1382,1 кв. м. Таким образом стоимость квадратного метра строительства составляет более 92 000 грн. А вот в Краснопавловке при похожей стоимости укрытие фактически будет вдвое больше, чем в Натальином", — говорится в расследовании ХАЦ. 

В Харьковской области строят школьные укрытия вдвое дороже, чем под Киевом - фото 2
Проект в с. Наталино. Фото: ХАЦ

В других областях стоимость строительства укрытий за "квадрат" также ниже Близнюков и Натальиного. Например, по данным проекта "Наші Гроші", на Киевщине в Вишневом планируют построить укрытие площадью 2 297 кв. м за 123 млн грн, то есть по 53 409 грн за "квадрат", а в Боярке — площадью 1 655 кв. м за 57 млн грн, то есть 34 259 грн за "квадрат". Кроме того, "Харьковский антикоррупционный центр" отыскал еще два более дешевых примера в Запорожье (80 000 грн за "квадрат") и Кривом Роге (60 000 грн за "квадрат").

Топ-8 школьных укрытий по цене кв. метра

  • 159 000 грн за "квадрат" — интернат "Дивосвіт", Люботин Харьковской области (уже построенное)
  • 100 000 грн за "квадрат" — Близнюки Харьковской области
  • 92 000 грн за "квадрат" — Наталино Харьковской области
  • 80 000 грн за "квадрат" — коллегиум "Элинт", Запорожье
  • 60 000 грн за "квадрат" — Кривой Рог
  • 53 409 грн за "квадрат" — школа №1, Вишневое Киевской области
  • 42 681 грн за "квадрат" — Краснопавловка Харьковской области
  • 34 259 грн за "квадрат" — лицей "Лидер", Боярка Киевской области

Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на возведение противорадиационного укрытия для школы: общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 млн гривен.

Также в поселке Шаровка Харьковской области хотят построить противорадиационное укрытие местного лицея. Ожидаемая стоимость проектных работ, то есть документов, расчетов превышает 2,5 миллиона гривен. Для сравнения: проект первой "подземной" школы в Харькове обошелся городу в 712 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Одессы отремонтируют укрытие, работы оценили более чем в 4 млн гривен. Также в Хаджибейском районе, на улице Судостроительной, ремонт защитного сооружения обойдется более чем в 4 миллиона гривен.

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