Атака на Харківщину 9 лютого — без світла п'ять населених пунктів

На Харківщині через атаку знеструмлено п'ять населених пунктів
Росіяни вчергове з авіації атакували Харківщину. Через удар по Дергачівській громаді пошкоджено приватні будинки, а також знеструмлено кілька населених пунктів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у неділю, 9 лютого.
Наслідки атаки по Харківщині
Як зазначив Синєгубов, окупанти атакували Харківську область в неділю близько 17:00. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
"Внаслідок удару КАБом пошкоджено сім приватних житлових будинків та лінію електромережі, знеструмлено п'ять населених пунктів — близько 1902 абоненти", — повідомив начальник ОВА.
Нагадаємо, стало відомо, що в Росії помер командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади ЗС РФ капітан Константін Наґайко. Саме за його наказом росіяни вдарили по селищу Гроза на Харківщині, тоді загинуло 59 цивільних.
Окупанти не перестають атакувати й Херсонську область. Через черговий удар постраждали п'ять людей. В тому числі й поліцейський-кінолог разом зі службовим собакою.
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