Випадково вбив сина — на Харківщині судили чоловіка

Молоток судді. Фото: Pixabay

На Харківщині батько під час сварки випадково вбив свого сина ножем. Чоловіка відправили на лаву підсудних.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік разом з сином розпивали алкоголь. Під час застілля між ними виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Свідки конфлікту намагались заспокоїти обох чоловіків, але їм не вдалося.

Як пояснив у суді обвинувачений, через те, що він почав дорікати сину, мовляв, той не працює. За словами чоловіка, син погрожував йому вбивством, тож він взяв на кухні ніж, побоюючись за власне життя, та пішов до виходу з будинку. Обвинувачений зазначив, що син напоровся на ніж у руці, коли почав бігти на нього.

Вирок суду

Суд вирішив, що чоловік діяв у межах самооборони, але перевищив її допустимі межі. Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові нетвереза жінка під час сварки вбила свого чоловіка. Суд відправив її за ґрати.

Також у Львові судили чоловіка за вбивство 37-річної співмешканки. Він пояснив це тим, що жінка зробила аборт без його відома.