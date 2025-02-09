Атака на Харьковщину 9 февраля — без света пять населенных пунктов

На Харьковщине из-за атаки обесточены пять населенных пунктов
Россияне в очередной раз из авиации атаковали Харьковскую область. Из-за удара по Дергачевской громаде повреждены частные дома, а также обесточены несколько населенных пунктов.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 9 февраля.
Последствия атаки по Харьковской области
Как отметил Синегубов, оккупанты атаковали Харьковскую область в воскресенье около 17:00. К счастью, никто из людей не пострадал.
"В результате удара КАБом повреждены семь частных жилых домов и линия электросети, обесточены пять населенных пунктов — около 1902 абонента", — сообщил начальник ОВА.
Напомним, стало известно, что в России умер командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ капитан Константин Нагайко. Именно по его приказу россияне ударили по поселку Гроза на Харьковщине, тогда погибло 59 гражданских.
Оккупанты не перестают атаковать и Херсонскую область. Из-за очередного удара пострадали пять человек. В том числе и полицейский-кинолог вместе со служебной собакой.
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