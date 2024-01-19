На Харківщині через бойові дії зросла кількість випадків сказу у тварин

Лисиця в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харківській області впродовж 2023 року було зафіксовано 117 спалахів сказу тварин. Майже 70% було виявлено на звільнених територіях або там, де велися активні бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, посилаючись на засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії в регіоні.

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Ситуація зі сказом в Харківській області

Зазначається, що такі випадки зафіксували в Ізюмському та Чугуївському районах області. Таку ситуацію пов'язують з тим, що неможливо провести пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин та контролювати їхню популяцію в 2022 році.

"Минулоріч лісничі господарства Красноградського, Лозівського, а також частин Харківського і Богодухівського районів здійснили пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин. Розкладено більш як 287 тисяч доз вакцини. Цьогоріч маємо провести 2 пероральні вакцинації — навесні та восени. Це має знизити ризик розповсюдження сказу серед диких тварин, а тим більше передачу інфекції свійським", — наголосив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Смерть свиней в регіоні

Своєю чергою на початку 2024 року в Валківській громаді було виявлено об'єкт з 47 тушами свиней. Причиною смерті тварин стало захворювання на африканську чуму. Осередок локалізували та ліквідували профільні підрозділи Держпродспоживслужби.

"Нині ситуація повністю контрольована. Аби уникнути подальшого спалаху хвороби на території тваринницьких комплексів та приватних господарств Харківщини, заходи з контролю та вакцинації свійських тварин будуть посилюватися", — запевнив Іванов.

Вакцинація свійських та домашніх тварин

Своєю чергою на Харківщині у 2023 році ветеринари вакцинували понад 103 тисячі собак, понад 77 тисяч котів та 22 тисячі голів великої рогатої худоби.

"Закликаємо жителів Харківщини проводити планове, щорічне щеплення свійських та домашніх тварин особливо в сільській місцевості. Це знижує ризики розповсюдження хвороб та зараження сказом", — додав керівник відділу організації протиепізоотичної роботи Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Євген Тіняєв.

Нагадаємо, вчора, 18 січня, внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва кількість жертв збільшилась до трьох людей. Крім того, одна людина загинула.