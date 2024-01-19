В Харьковской области из-за боевых действий возросло количество случаев бешенства у животных

Лиса в Украине. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харьковской области за 2023 год было зафиксировано 117 вспышек бешенства животных. Около 70% было обнаружено на освобожденных территориях или там, где велись активные боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, ссылаясь на заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в регионе.

Читайте также:

Ситуация с бешенством в Харьковской области

Такие случаи зафиксировали в Изюмском и Чугуевском районах области. Такая ситуация связывается с тем, что невозможно провести пероральную вакцинацию диких мясоедных животных и контролировать их популяцию в 2022 году.

"В прошлом году лесничие хозяйства Красноградского, Лозовского, а также частей Харьковского и Богодуховского районов осуществили пероральную вакцинацию диких плотоядных животных. Разложено более 287 тысяч доз вакцины. В этом году должны провести 2 пероральные вакцинации - весной и осенью. Это должно снизить риск распространения бешенства среди диких животных, а тем более передачу инфекции домашним", — отметил заместитель начальника Харьковской ОГА Евгений Иванов.

Смерть свиней в регионе

В свою очередь в начале 2024 года в Валковской общине был обнаружен объект с 47 тушами свиней. Причиной смерти животных стало заболевание африканской чумой. Ячейку локализовали и ликвидировали профильные подразделения Госпродпотребслужбы.

"В настоящее время ситуация полностью контролируемая. Чтобы избежать дальнейшей вспышки болезни на территории животноводческих комплексов и частных хозяйств Харьковской области, меры по контролю и вакцинации домашних животных будут усиливаться", — заверил Иванов.

Вакцинация домашних животных

В свою очередь в Харьковской области в 2023 году ветеринары вакцинировали более 103 тысяч собак, более 77 тысяч кошек и 22 тысяч голов крупного рогатого скота.

"Призываем жителей Харьковской области проводить плановую, ежегодную прививку домашних животных, особенно в сельской местности. Это снижает риски распространения болезней и заражения бешенством", — добавил руководитель отдела организации противоэпизоотической работы Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Евгений Тиняев.

Напомним, вчера, 18 января, в результате вражеского обстрела Чугуева количество жертв увеличилось до трех человек. Кроме того, один человек погиб.