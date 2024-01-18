Удар по Чугуєву — кількість постраждалих збільшилась
Внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва кількість жертв збільшилась до трьох людей. Крім того, одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки удару по Чугуєву
Як відомо, вчора близько 22:30 окупанти завдали два удари по Чугуєву. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Наразі тип озброєння встановлюється
"Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці", — йдеться у повідомленні.
Загалом, упродовж минулої доби під ворожим вогнем опинились 15 населених пунктів Харківської області. Окупанти атакували з різного типу озброєння.
Удари РФ по Харківській області 17 січня
Нагадаємо, що 17 січня росіяни обстріляли село Малий Бурлук на Харківщині. Внаслідок удару постраждала дитина — 10-річний хлопчик.
Також ми писали, що росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.
Додамо, що кількість жертв в результаті авіаудару по селу Великий Бурлук в Харківській області збільшилася. Наразі відомо про одну загиблу жінку та двох поранених дітей.
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