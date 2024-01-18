Удар по Чугуєву — кількість постраждалих збільшилась

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу РФ. Фото (архівне): ДСНС

Внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва кількість жертв збільшилась до трьох людей. Крім того, одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки удару по Чугуєву

Як відомо, вчора близько 22:30 окупанти завдали два удари по Чугуєву. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Наразі тип озброєння встановлюється

"Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці", — йдеться у повідомленні.

Загалом, упродовж минулої доби під ворожим вогнем опинились 15 населених пунктів Харківської області. Окупанти атакували з різного типу озброєння.

Удари РФ по Харківській області 17 січня

Нагадаємо, що 17 січня росіяни обстріляли село Малий Бурлук на Харківщині. Внаслідок удару постраждала дитина — 10-річний хлопчик.

Також ми писали, що росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.

Додамо, що кількість жертв в результаті авіаудару по селу Великий Бурлук в Харківській області збільшилася. Наразі відомо про одну загиблу жінку та двох поранених дітей.