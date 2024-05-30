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На Харківщині через окупантів досі вирує 15 лісових пожеж — скільки вдалось ліквідувати

30 травня 2024 12:49
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На Харківщині продовжують гасити лісові пожежі, спричинені обстрілами
Пожежа в лісі на Харківщині. Фото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Харківській області працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують гасіння пожеж у лісових масивах. Наразі вогонь вирує у 15 місцях та охопив площу лісу в 3 тисячі гектарів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області в четвер, 30 травня. 

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"На території Харківської області триває гасіння 15 лісових пожеж. Вогнем охоплено більше 3 тис.га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти. Вже вдалося локалізувати 10 пожеж на площі біля 170 га", — повідомили у пресслужбі ДСНС.

Також у відомстві зазначили, що лісівники та рятувальники змушені працювати у надскладних умовах, адже у лісових насадженнях залишилось багато нерозірваних боєприпасів, які у вогні детонують.

  • Пожежа на Харківщині
    Пожежа у лісі Харківщини. Фото: ДСНС
  • Пожежа на Харківщині
    Пожежі в лісах Харківщини. Фото: ДСНС
  • Лісова пожежа
    Лісова пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС
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Головною задачею рятувальники вважають недопущення перекидання пожеж у житлові райони та поширення вогню на ще більші території.

"До роботи у палаючих лісах Харківщини від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та біля 130 рятувальників, а також сапери й медики
ДСНС. Від лісгоспів залучено 19 одиниць техніки та 46 лісівників", — йдеться у дописі ДСНС.

Нагадаємо, 28 травня внаслідок російського обстрілу у лісах Харківщини почали спалахувати пожежі

Раніше на Львівщині внаслідок падіння уламків ворожого БпЛа, згоріло більше гектара лісу. Місцеві волонтери пообіцяли висадити нові зелені насадження. 

Харків
пожежа
Харківська область
обстріли
ліс
окупанти
війна в Україні

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