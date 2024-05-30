На Харківщині продовжують гасити лісові пожежі, спричинені обстрілами

Пожежа в лісі на Харківщині. Фото: ДСНС

У Харківській області працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують гасіння пожеж у лісових масивах. Наразі вогонь вирує у 15 місцях та охопив площу лісу в 3 тисячі гектарів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області в четвер, 30 травня.

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"На території Харківської області триває гасіння 15 лісових пожеж. Вогнем охоплено більше 3 тис.га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти. Вже вдалося локалізувати 10 пожеж на площі біля 170 га", — повідомили у пресслужбі ДСНС.

Також у відомстві зазначили, що лісівники та рятувальники змушені працювати у надскладних умовах, адже у лісових насадженнях залишилось багато нерозірваних боєприпасів, які у вогні детонують.

Пожежа у лісі Харківщини. Фото: ДСНС

Пожежі в лісах Харківщини. Фото: ДСНС

Лісова пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС 1 / 3

Головною задачею рятувальники вважають недопущення перекидання пожеж у житлові райони та поширення вогню на ще більші території.

"До роботи у палаючих лісах Харківщини від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та біля 130 рятувальників, а також сапери й медики

ДСНС. Від лісгоспів залучено 19 одиниць техніки та 46 лісівників", — йдеться у дописі ДСНС.

Нагадаємо, 28 травня внаслідок російського обстрілу у лісах Харківщини почали спалахувати пожежі.

Раніше на Львівщині внаслідок падіння уламків ворожого БпЛа, згоріло більше гектара лісу. Місцеві волонтери пообіцяли висадити нові зелені насадження.