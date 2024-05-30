На Харківщині продовжують гасити лісові пожежі, спричинені обстрілами

На Харківщині через окупантів досі вирує 15 лісових пожеж — скільки вдалось ліквідувати
У Харківській області працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують гасіння пожеж у лісових масивах. Наразі вогонь вирує у 15 місцях та охопив площу лісу в 3 тисячі гектарів.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області в четвер, 30 травня.
Скільки пожеж ліквідовано і де ще вирує вогонь після обстрілів росіян
"На території Харківської області триває гасіння 15 лісових пожеж. Вогнем охоплено більше 3 тис.га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти. Вже вдалося локалізувати 10 пожеж на площі біля 170 га", — повідомили у пресслужбі ДСНС.
Також у відомстві зазначили, що лісівники та рятувальники змушені працювати у надскладних умовах, адже у лісових насадженнях залишилось багато нерозірваних боєприпасів, які у вогні детонують.
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Пожежа у лісі Харківщини. Фото: ДСНС
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Пожежі в лісах Харківщини. Фото: ДСНС
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Лісова пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС
Головною задачею рятувальники вважають недопущення перекидання пожеж у житлові райони та поширення вогню на ще більші території.
"До роботи у палаючих лісах Харківщини від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та біля 130 рятувальників, а також сапери й медики
ДСНС. Від лісгоспів залучено 19 одиниць техніки та 46 лісівників", — йдеться у дописі ДСНС.
Нагадаємо, 28 травня внаслідок російського обстрілу у лісах Харківщини почали спалахувати пожежі.
Раніше на Львівщині внаслідок падіння уламків ворожого БпЛа, згоріло більше гектара лісу. Місцеві волонтери пообіцяли висадити нові зелені насадження.
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