На Харківщині у Чугуївській громаді внаслідок російського обстрілу 28 травня сталася масштабна пожежа — фото

На Харківщині внаслідок російського обстрілу сталася масштабна пожежа — фото
На Харківщині у вівторок, 28 травня, внаслідок російських масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив приватний сектор та ліс.
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа на Харківщині 28 травня
Загоряння сталося на площі понад 15 га.
"Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель", — йдеться в повідомленні.
На щастя, вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор.
Таким чином ще 64 будівлі залишилися неушкодженими.
Жертв і постраждалих також немає.
Нагадаємо, російські війська у вівторок, 28 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Для цього ворог застосував нові плануючі бомби з додатковим двигуном УМПБ Д-30.
Також кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.
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