На Харківщині у Чугуївській громаді внаслідок російського обстрілу 28 травня сталася масштабна пожежа — фото

Представник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС

На Харківщині у вівторок, 28 травня, внаслідок російських масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив приватний сектор та ліс.

Про це повідомляє ДСНС.

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Пожежа на Харківщині 28 травня. Фото: ДСНС

Пожежа на Харківщині 28 травня

Загоряння сталося на площі понад 15 га.



"Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель", — йдеться в повідомленні.

На Харківщині сталася пожежа. Фото: ДСНС



На щастя, вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор.

Таким чином ще 64 будівлі залишилися неушкодженими.



Жертв і постраждалих також немає.

Вогонь охопив Чугуївську громаду. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська у вівторок, 28 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Для цього ворог застосував нові плануючі бомби з додатковим двигуном УМПБ Д-30.

Також кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.