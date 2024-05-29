Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині внаслідок російського обстрілу сталася масштабна пожежа — фото arrow

На Харківщині внаслідок російського обстрілу сталася масштабна пожежа — фото

29 травня 2024 09:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
На Харківщині у Чугуївській громаді внаслідок російського обстрілу 28 травня сталася масштабна пожежа — фото
Представник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

На Харківщині у вівторок, 28 травня, внаслідок російських масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив приватний сектор та ліс. 

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:
Пожежа на Харківщині 28 травня
Пожежа на Харківщині 28 травня. Фото: ДСНС

Пожежа на Харківщині 28 травня

Загоряння сталося на площі понад 15 га. 
 
"Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель", — йдеться в повідомленні.

На Харківщині сталася пожежа
На Харківщині сталася пожежа. Фото: ДСНС

 
На щастя, вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор.

Таким чином ще 64 будівлі залишилися неушкодженими. 
 
Жертв і постраждалих також немає.

Вогонь охопив Чугуївську громаду
Вогонь охопив Чугуївську громаду. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська у вівторок, 28 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Для цього ворог застосував нові плануючі бомби з додатковим двигуном УМПБ Д-30.

Також кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.

Харків
пожежа
обстріли
ліс
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера