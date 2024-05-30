В Харьковской области продолжают тушить лесные пожары, вызванные обстрелами

Пожар в лесу Харьковской области. Фото: ГСЧС

В Харьковской области работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение пожаров в лесных массивах. Огонь бушует в 15 местах и охватил площадь леса в 3 тысячи гектаров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области в четверг, 30 мая.

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"На территории Харьковской области продолжается тушение 15 лесных пожаров. Огнем охвачено более 3 тыс.га лесов. Большинство пожаров вызвали оккупанты. Уже удалось локализовать 10 пожаров на площади около 170 га" , — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Также в ведомстве отметили, что лесоводы и спасатели вынуждены работать в сверхсложных условиях, ведь в лесных насаждениях осталось много разорванных боеприпасов, которые в огне детонируют.

Пожар в лесу Харьковской области. Фото: ГСЧС

Пожар в лесах Харьковщины. Фото: ГСЧС

Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС 1/3 ​ 3

Главной задачей спасатели считают недопущение опрокидывания пожаров в жилые районы и распространение огня на еще большие территории.

"К работе в горящих лесах Харьковщины от ГСЧС привлечены 26 единиц техники и около 130 спасателей, а также саперы и медики

ГСЧС. От лесхозов привлечены 19 единиц техники и 46 лесоводов", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, 28 мая в результате российских обстрелов в лесах Харьковщины начали загораться пожары.

Ранее на Львовщине в результате падения обломков вражеского БпЛа сгорело больше гектара леса. Местные волонтеры пообещали посадить новые зеленые насаждения.