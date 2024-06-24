Автівка наїхала на зміну - на Харківщині загинули люди

Розмінування територій. Ілюстративне фото: ДСНС

У Харківській області у понеділок, 24 червня, двоє людей підірвалися на російській міні. Це сталося в селі Слобожанське, коли громадяни наїхали автівкою на вибухівку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Сьогодні вранці близько 5:30 в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну.

Місце підриву міни. Фото: Харківська ОВА

Відомо, що в салоні автомобіля перебувало двоє людей. Від отриманих травм на місці загинув чоловік, а жінка — під час евакуації до лікарні.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, в Україні буде створено перший державний реєстр потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Також ми писали, що на Харківщині під час прогулянки семирічний хлопець підняв вибуховий пристрій, який здетонував.