Автівка наїхала на зміну - на Харківщині загинули люди

На Харківщині через підрив автівки на протитанковій міні загинули люди
У Харківській області у понеділок, 24 червня, двоє людей підірвалися на російській міні. Це сталося в селі Слобожанське, коли громадяни наїхали автівкою на вибухівку.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Підрив автомобіля на міні на Харківщині
Сьогодні вранці близько 5:30 в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну.
Відомо, що в салоні автомобіля перебувало двоє людей. Від отриманих травм на місці загинув чоловік, а жінка — під час евакуації до лікарні.
Нагадаємо, в Україні буде створено перший державний реєстр потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій.
Також ми писали, що на Харківщині під час прогулянки семирічний хлопець підняв вибуховий пристрій, який здетонував.
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