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На Харківщині через підрив автівки на протитанковій міні загинули люди

24 червня 2024 11:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Автівка наїхала на зміну - на Харківщині загинули люди
Розмінування територій. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області у понеділок, 24 червня, двоє людей підірвалися на російській міні. Це сталося в селі Слобожанське, коли громадяни наїхали автівкою на вибухівку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Сьогодні вранці близько 5:30 в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну.

авто наїхало на міну
Місце підриву міни. Фото: Харківська ОВА

Відомо, що в салоні автомобіля перебувало двоє людей. Від отриманих травм на місці загинув чоловік, а жінка — під час евакуації до лікарні.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, в Україні буде створено перший державний реєстр потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій. 

Також ми писали, що на Харківщині під час прогулянки семирічний хлопець підняв вибуховий пристрій, який здетонував.

українці
ДСНС
поліція
Харківська область
міни
війна в Україні

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