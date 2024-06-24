Автомобиль наехал на смену - на Харьковщине погибли люди

Разминирование территорий. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Харьковской области в понедельник, 24 июня, два человека взорвались на российской мине. Это произошло в селе Слобожанское, когда граждане наехали машиной на взрывчатку.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Сегодня утром около 5:30 в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину.

Место подрыва мины. Фото: Харьковская ОВА

Известно, что в салоне автомобиля находились два человека. От полученных травм на месте погиб мужчина, а женщина — во время эвакуации в больницу.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Украине будет создан первый государственный реестр потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Также мы писали, что на Харьковщине во время прогулки семилетний парень поднял сдетонировавшее взрывное устройство.