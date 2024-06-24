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На Харьковщине из-за подрыва автомобиля на противотанковой мине погибли люди

24 июня 2024 11:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Автомобиль наехал на смену - на Харьковщине погибли люди
Разминирование территорий. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области в понедельник, 24 июня, два человека взорвались на российской мине. Это произошло в селе Слобожанское, когда граждане наехали машиной на взрывчатку.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Сегодня утром около 5:30 в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину.

авто наехало на мину
Место подрыва мины. Фото: Харьковская ОВА

Известно, что в салоне автомобиля находились два человека. От полученных травм на месте погиб мужчина, а женщина — во время эвакуации в больницу.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Украине будет создан первый государственный реестр потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Также мы писали, что на Харьковщине во время прогулки семилетний парень поднял сдетонировавшее взрывное устройство.

украинцы
ГСЧС
полиция
Харьковская область
мины
война в Украине

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