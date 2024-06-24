Автомобиль наехал на смену - на Харьковщине погибли люди

На Харьковщине из-за подрыва автомобиля на противотанковой мине погибли люди
В Харьковской области в понедельник, 24 июня, два человека взорвались на российской мине. Это произошло в селе Слобожанское, когда граждане наехали машиной на взрывчатку.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Подрыв автомобиля на мине на Харьковщине
Сегодня утром около 5:30 в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину.
Известно, что в салоне автомобиля находились два человека. От полученных травм на месте погиб мужчина, а женщина — во время эвакуации в больницу.
Напомним, в Украине будет создан первый государственный реестр потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий.
Также мы писали, что на Харьковщине во время прогулки семилетний парень поднял сдетонировавшее взрывное устройство.
Читайте Новини.LIVE!