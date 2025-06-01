РФ атакувала Харківщину — В ДСНС показали фото наслідків

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС

Російські війська вранці у неділю, 1 червня, вдарили по Харківській області. Внаслідок атаки постраждала людина, зафіксовано руйнування.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Обстріли Харківщини 1 червня

Ворог здійснив масовану дронову атаку на Харківщину. Так, у Лозовій через удар по навчальному закладу, де горіла покрівля, постраждала 45-річна мешканка. Також пошкоджено сусідні будинки.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Пошкодження будинку. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

У Великому Бурлуку та Ізюмі російські дрони спричинили руйнування та пожежі адміністративних будівель і складів.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС

У Балаклії через атаку РФ пошкоджені приватні будинки та авто, розгорілася пожежа. На місцях працюють рятувальники, піротехніки та медики.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Запоріжжі через ворожий удар поранена людина, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

А на Харківщині вчора ворог атакував людей FPV-дроном, загинула жінка та є поранені.