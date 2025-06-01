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На Харківщині через удари РФ пошкоджена інфраструктура

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Дата публікації: 1 червня 2025 09:58
РФ атакувала Харківщину — В ДСНС показали фото наслідків
Пожежа в будинку. Фото: ДСНС

Російські війська вранці у неділю, 1 червня, вдарили по Харківській області. Внаслідок атаки постраждала людина, зафіксовано руйнування.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Обстріли Харківщини 1 червня

Ворог здійснив масовану дронову атаку на Харківщину. Так, у Лозовій через удар по навчальному закладу, де горіла покрівля, постраждала 45-річна мешканка. Також пошкоджено сусідні будинки.

дар по школі: вогонь на даху навчального закладу в Лозовій
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС
У Великому Бурлуку внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю
Пошкодження будинку. Фото: ДСНС
Палав склад в Ізюмі: наслідки ворожого удару дроном
Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

У Великому Бурлуку та Ізюмі російські дрони спричинили руйнування та пожежі адміністративних будівель і складів.

Балаклія під обстрілом: пошкоджено будинки цивільних
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС
ДСНС ліквідовує наслідки ранкової атаки на Харківщину
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
У Харківській області 1 червня постраждала жінка від атаки РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС

У Балаклії через атаку РФ пошкоджені приватні будинки та авто, розгорілася пожежа. На місцях працюють рятувальники, піротехніки та медики.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Запоріжжі через ворожий удар поранена людина, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

А на Харківщині вчора ворог атакував людей FPV-дроном, загинула жінка та є поранені.

ДСНС Харківська область обстріли дрони атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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