РФ атакувала Харківщину — В ДСНС показали фото наслідків

На Харківщині через удари РФ пошкоджена інфраструктура
Російські війська вранці у неділю, 1 червня, вдарили по Харківській області. Внаслідок атаки постраждала людина, зафіксовано руйнування.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Обстріли Харківщини 1 червня
Ворог здійснив масовану дронову атаку на Харківщину. Так, у Лозовій через удар по навчальному закладу, де горіла покрівля, постраждала 45-річна мешканка. Також пошкоджено сусідні будинки.
У Великому Бурлуку та Ізюмі російські дрони спричинили руйнування та пожежі адміністративних будівель і складів.
У Балаклії через атаку РФ пошкоджені приватні будинки та авто, розгорілася пожежа. На місцях працюють рятувальники, піротехніки та медики.
Нагадаємо, у Запоріжжі через ворожий удар поранена людина, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.
А на Харківщині вчора ворог атакував людей FPV-дроном, загинула жінка та є поранені.
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