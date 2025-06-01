РФ атаковала Харьковскую область - В ГСЧС показали фото последствий

Пожар в доме. Фото: ГСЧС

Российские войска утром в воскресенье, 1 июня, ударили по Харьковской области. В результате атаки пострадал человек, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Обстрелы Харьковской области 1 июня

Враг совершил массированную дроновую атаку на Харьковскую область. Так, в Лозовой из-за удара по учебному заведению, где горела кровля, пострадала 45-летняя. Также повреждены соседние дома.

Спасатели на месте атаки, фото: ГСЧС

Повреждения дома. Фото: ГСЧС

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

В Великом Бурлуке и Изюме российские дроны вызвали разрушения и пожары административных зданий и складов.

Ликвидация последствий атаки. фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

В Балаклее из-за атаки РФ повреждены частные дома и авто, разгорелся пожар. На местах работают спасатели, пиротехники и медики.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Запорожье из-за вражеского удара ранен человек, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.

А на Харьковщине вчера враг атаковал людей FPV-дроном, погибла женщина и есть раненые.