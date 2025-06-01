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На Харьковщине из-за ударов РФ повреждена инфраструктура

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Дата публикации 1 июня 2025 09:58
РФ атаковала Харьковскую область - В ГСЧС показали фото последствий
Пожар в доме. Фото: ГСЧС

Российские войска утром в воскресенье, 1 июня, ударили по Харьковской области. В результате атаки пострадал человек, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Обстрелы Харьковской области 1 июня

Враг совершил массированную дроновую атаку на Харьковскую область. Так, в Лозовой из-за удара по учебному заведению, где горела кровля, пострадала 45-летняя. Также повреждены соседние дома.

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Спасатели на месте атаки, фото: ГСЧС
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Повреждения дома. Фото: ГСЧС
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Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

В Великом Бурлуке и Изюме российские дроны вызвали разрушения и пожары административных зданий и складов.

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Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

В Балаклее из-за атаки РФ повреждены частные дома и авто, разгорелся пожар. На местах работают спасатели, пиротехники и медики.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Запорожье из-за вражеского удара ранен человек, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.

А на Харьковщине вчера враг атаковал людей FPV-дроном, погибла женщина и есть раненые.

ГСЧС Харьковская область обстрелы дроны атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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