РФ атаковала Харьковскую область - В ГСЧС показали фото последствий

На Харьковщине из-за ударов РФ повреждена инфраструктура
Российские войска утром в воскресенье, 1 июня, ударили по Харьковской области. В результате атаки пострадал человек, зафиксированы разрушения.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Обстрелы Харьковской области 1 июня
Враг совершил массированную дроновую атаку на Харьковскую область. Так, в Лозовой из-за удара по учебному заведению, где горела кровля, пострадала 45-летняя. Также повреждены соседние дома.
В Великом Бурлуке и Изюме российские дроны вызвали разрушения и пожары административных зданий и складов.
В Балаклее из-за атаки РФ повреждены частные дома и авто, разгорелся пожар. На местах работают спасатели, пиротехники и медики.
Напомним, в Запорожье из-за вражеского удара ранен человек, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.
А на Харьковщине вчера враг атаковал людей FPV-дроном, погибла женщина и есть раненые.
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