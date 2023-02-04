У дітей осколкові поранення — в Ізюмі 3 лютого восьмеро підлітків підірвались на міні

На Харківщині через вибух міни постраждали восьмеро підлітків: у якому вони стані
У п'ятницю, 3 лютого, внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі, Харківської області, постраждало 8 підлітків. Загрози їхньому життю немає.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Деталі
За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало вісім підлітків. У сімох дітей осколкові поранення.
"В однієї дівчинки психологічна травма — гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження", — розповів Синєгубов.
Обстріли Харківщини
Окрім того, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.
"Зокрема, під вогнем були: Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти. У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства", — додав голова ОВА.
За словами Синєгубова, у смт Дворічна зафіксоване пряме влучання у квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, пізнього вечора 1 лютого росія здійснила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Краматорську Донецької області.
Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під'їзду. Також зайнялися припарковані поряд автомобілі.
Відомо, що в результаті нічної атаки росії по Краматорську загинули троє громадянських.