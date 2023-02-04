У детей осколочные ранения — в Изюме 3 февраля восемь подростков взорвались на мини

В Харьковской области из-за взрыва мины пострадали восемь подростков: в каком они состоянии
В пятницу, 3 февраля, в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме, Харьковской области, пострадали 8 подростков. Угрозы для их жизни нет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Подробности
По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме пострадали восемь подростков. У семерых детей осколочные ранения.
"У одной девочки психологическая травма — острая реакция на стресс. Состояние пострадавших легкое, их жизнью угрозы нет. Однако всех детей госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования", — рассказал Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.
"В частности, под огнем были: Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты. В Купянске повреждена инфраструктура гражданского предприятия", — добавил глава ОВА.
По словам Синегубова, в пгт Двухлетняя зафиксировано прямое попадание в квартиру на втором этаже жилого дома. Также повреждены частные дома, хозпостройки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, поздно вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.
В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.
Известно, что в результате ночной атаки россии по Краматорску погибли трое гражданских.