У детей осколочные ранения — в Изюме 3 февраля восемь подростков взорвались на мини

Состояние детей удовлетворительное

В пятницу, 3 февраля, в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме, Харьковской области, пострадали 8 подростков. Угрозы для их жизни нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме пострадали восемь подростков. У семерых детей осколочные ранения.

"У одной девочки психологическая травма — острая реакция на стресс. Состояние пострадавших легкое, их жизнью угрозы нет. Однако всех детей госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования", — рассказал Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

"В частности, под огнем были: Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты. В Купянске повреждена инфраструктура гражданского предприятия", — добавил глава ОВА.

По словам Синегубова, в пгт Двухлетняя зафиксировано прямое попадание в квартиру на втором этаже жилого дома. Также повреждены частные дома, хозпостройки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, поздно вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.

Известно, что в результате ночной атаки россии по Краматорску погибли трое гражданских.