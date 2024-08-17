Чоловік вкрав сотні метрів кабелю зв'язку, бо так захотів — суд виніс вирок

Засідання суду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Харківській області чоловік вирішив, що кабелі зв'язку більше непридатні для використання і вирішив самостійно їх демонтувати. Йому вдалося вирізати 315 метрів проводів на загальну суму 2 504 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що в листопаді 2023 року в селі Лигівка Красноградського району Харківської області чоловік демонтував кабелі зв'язку, що належали АТ "Укртелеком".

Обвинувачений раніше працював монтером, тому вмів працювати зі спеціальними інструментами. Йому вдалося вирізати 315 метрів на загальну суму 2 504 гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав своєї провини, аргументуючи свої дії тим, що кабелі були придбані за кошти місцевих жителів і, на його думку, не могли належати "Укртелекому".

Він також стверджував, що кабелі були встановлені з порушеннями і вже непридатні для використання, тому він самостійно прийняв рішення про їх демонтаж.

У суді представник "Укртелекому" відповів на твердження обвинуваченого, що вказані кабелі купувалися жителями села за власні кошти. Позивач заявив, що підприємство прийняло їх на баланс для обслуговування.

У вироку вказано, що, незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, все ж є докази, які підтверджують його провину.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.

Водночас, керуючись статтею Кримінального кодексу України, суд звільнив чоловіка від відбування покарання встановивши йому іспитовий строк на один рік.

Також на засудженого були покладені обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України.

Крім того, з чоловіка було стягнуто 280 гривень за проведену судову товарознавчу експертизу.