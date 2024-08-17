Будинок з градусником у Харкові продали на аукціоні

Будинок з градусником у Харкові. Фото ілюстративне: Василь Голосний

У Харкові у п'ятницю, 16 серпня, у системі "ProZorro.Продаж" пройшов аукціон із продажу єдиного майнового комплексу державної установи "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень". Йдеться про два об'єкти — нежитлові приміщення у будівлі, яка є пам'яткою архітектури і більше відома, як будинок із градусником та гараж на Салтівці.

Про це свідчать дані на "ProZorro.Продаж".

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Загальна площа проданої нерухомості становить понад 4 373 квадратних метрів. Майно частково передано в оренду.

Станом на кінець березня поточного року вартість активів цього майнового комплексу була оцінена у 839 000 гривень. Саме такою і визначили початкову ціну на аукціоні.

В аукціоні брали участь 34 компанії. Найбільше грошей за покупку майнового комплексу запропонували два учасники — приватна фірма "Гамма-55" (60 000 055 гривень) і товариство з обмеженою відповідальністю "Сандерс Лофт" (60 000 001 гривня). Наразі перший учасник очікує на протокол, другий — на рішення.

Що відомо про переможців аукціону

За інформацією системи YouControl, приватна фірма "Гамма-55", пропозиція якої виявилася найдорожчою, заснована у 1996 році. Її засновниками є Ануш і Нуне Данієлян.

Будинок з градусником

Чотириповерховий будинок №1 по вулиці Сумській у Харкові, більше відомий як будинок з градусником, є пам'яткою архітектури. Його побудували у 1908-1910 роках.

Проєкт розробили архітектори Оскар Мунц та Альфред Шпігель. Будівля зведена у стилі модерн з елементами класицизму.

На перших поверхах тоді знаходився Русько-Азіатський банк, на верхніх організували жіночі медичні курси.

У 1920-х роках у будівлі добудували ще один поверх, де розмістився Інститут експериментальної медицини.