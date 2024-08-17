Мужчина украл сотни метров кабеля связи, потому что так захотел — суд вынес приговор

Заседание суда. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области мужчина решил, что кабели связи больше непригодны к использованию и решил самостоятельно их демонтировать. Ему удалось вырезать 315 метров проводов на общую сумму 2 504 гривны.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда отмечено, что в ноябре 2023 года в селе Лиговка Красноградского района Харьковской области мужчина демонтировал кабели связи, принадлежавшие АО "Укртелеком".

Обвиняемый ранее работал монтером, потому умел работать со специальными инструментами. Ему удалось вырезать 315 метров на общую сумму 2 504 гривен.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину, аргументируя свои действия тем, что кабели были приобретены за средства местных жителей и, по его мнению, не могли принадлежать "Укртелекому".

Он также утверждал, что кабели были установлены с нарушениями и уже непригодны для использования, поэтому самостоятельно принял решение об их демонтаже.

В суде представитель "Укртелекома" ответил на утверждение обвиняемого, что указанные кабели покупались жителями села за свой счет. Истец заявил, что предприятие приняло их на баланс для обслуживания.

В приговоре указано, что, несмотря на непризнание вины обвиняемым, все же есть доказательства, подтверждающие его виновность.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время, руководствуясь статьей Уголовного кодекса Украины, суд освободил мужчину от отбывания наказания, установив ему испытательный срок на один год.

Также на осужденного были возложены обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины.

Кроме того, с мужчины было взыскано 280 гривен за проведенную судебную товароведческую экспертизу.