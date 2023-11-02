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На Харківщині чоловік підірвався на боєприпасі на власному подвір'ї

2 листопада 2023 13:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині чоловік підірвався на боєприпасі на власному подвір'ї
Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фото: МВС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На деокупованій території Харківської області чоловік підірвався на боєприпасі, який залишився від росіян. Вибуховий пристрій здетонував у нього на подвір'ї..

Про це повідомляє ДСНС України.

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На Харківщині чоловік підірвався на боєприпасі 

Відомо, що поранення отримав чоловік у селі Піски-Радьківські Ізюмського району. 

За попередніми даними, чоловік натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір’ї.

Ймовірно, це була протипіхотна міна "пелюстка". Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

"Деокуповані території буквально "нашпиговані" боєприпасами. Тож будьте вкрай обережними й пам’ятайте — знайшов підозрілий предмет: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!", — застерегли в ДСНС.

Нагадаємо, що за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, половина територій області вважається потенційно замінованою. Найбільш небезпечними вважаються Куп'янський та Ізюмський напрямки.

Також ми писали, що російські загарбники продовжують знущатися з місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Очевидці помітили, що росіяни активніше стали мінувати узбережжя на півдні, зокрема й громадські місця. 

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