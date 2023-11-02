В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе на собственном дворе
На деоккупированной территории Харьковской области мужчина подорвался на оставшемся от россиян боеприпасе. Взрывное устройство сдетонировало у него во дворе.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе
Известно, что ранения получил мужчина в селе Пески-Радьковские Изюмского района.
По предварительным данным, мужчина наткнулся на взрывное устройство в собственном дворе.
Вероятно, это была противопехотная мина "лепесток". Пострадавший находится в больнице.
"Деоккупированные территории буквально "нашпигованы" боеприпасами. Поэтому будьте крайне осторожны и помните: нашел подозрительный предмет — Не подходи! Не трогай! Звони 101!" — предостерегли в ГСЧС.
Напомним, что, по словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, половина территорий области считается потенциально заминированной. Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.
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