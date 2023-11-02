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В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе на собственном дворе

2 ноября 2023 13:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе на собственном дворе
Пиротехники Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Фото: МВД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На деоккупированной территории Харьковской области мужчина подорвался на оставшемся от россиян боеприпасе. Взрывное устройство сдетонировало у него во дворе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе

Известно, что ранения получил мужчина в селе Пески-Радьковские Изюмского района.

По предварительным данным, мужчина наткнулся на взрывное устройство в собственном дворе.

Вероятно, это была противопехотная мина "лепесток". Пострадавший находится в больнице.

"Деоккупированные территории буквально "нашпигованы" боеприпасами. Поэтому будьте крайне осторожны и помните: нашел подозрительный предмет  Не подходи! Не трогай! Звони 101!" — предостерегли в ГСЧС.

Напомним, что, по словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, половина территорий области считается потенциально заминированной. Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.

Также мы писали, что российские захватчики продолжают издеваться над местными жителями на временно оккупированных территориях Украины. Очевидцы заметили, что россияне активнее стали проходить побережье на юге, в том числе и общественные места.

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