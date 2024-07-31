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На Харківщині чоловік підірвався на міні — в ОВА розкрили деталі

31 липня 2024 09:20
Катерина Османська - Редактор
Чоловік підірвався на міні в Ізюмському районі Харківщині
Попередження про міни. Фото: УНІАН
Катерина Османська - Редактор

В Ізюмському районі Харківської області виявили тіло 61-річного чоловіка, який підірвався на міні. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в середу, 31 липня. 

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"О 13:00 Ізюмський район, Оскільська СГ, село Мала Комишуваха. Було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу.

Окрім того, Синєгубов розповів, що в Куп'янському районі у селі Кучерівка в гаражі виявили тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми. Наразі з'ясовується, що трапилось. 

Водночас відомо, що на Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають.

ситуація на Харківщині 31 липня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, що речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев спростував інформацію американського Інституту вивчення війни про прорив російських окупантів у Вовчанську. Він наголосив, що ситуація там дійсно складна, однак це не відповідає дійсності.

Своєю чергою військовий з позивним "Карат", командир відділення безпілотних летальних комплексів 116-ї окремої мобільної бригади заявив, що найбільш проблемними точками наразі є Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Харківська область Олег Синєгубов міни війна в Україні Росія

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