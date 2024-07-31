Мужчина взорвался на мине в Изюмском районе Харьковской области

В Харьковской области мужчина взорвался на мине — в ОВА раскрыли детали
В Изюмском районе Харьковской области обнаружили тело 61-летнего мужчины, который подорвался на мине. Травмы получены в результате срабатывания мины неизвестного типа.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 31 июля.
Ситуация в Харьковской области
"В 13:00 Изюмский район, Оскольская СГ, село Малая Комышеваха. Был обнаружен автомобиль ВАЗ 2106, в котором обнаружено тело 61-летнего мужчины", — говорится в сообщении.
Он отметил, что травмы получены в результате срабатывания мины неизвестного типа.
Кроме того, Синегубов рассказал, что в Купянском районе в селе Кучеровка в гараже обнаружили тело 61-летнего мужчины без признаков жизни со следами взрывной травмы. Выясняется, что случилось.
В то же время, известно, что на Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного и Стельмаховки. Три вражеских штурма продолжаются.
Напомним, что спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.
В свою очередь военный с позывным "Карат", командир отделения беспилотных летальных комплексов 116-й отдельной мобильной бригады заявил, что наиболее проблемными точками сейчас являются Купянск и Купянск-Узловой Харьковской области.
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