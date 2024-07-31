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В Харьковской области мужчина взорвался на мине — в ОВА раскрыли детали

31 июля 2024 09:20
Катерина Османская - Редактор
Мужчина взорвался на мине в Изюмском районе Харьковской области
Предупреждение о минах. Фото: УНИАН
Катерина Османская - Редактор

В Изюмском районе Харьковской области обнаружили тело 61-летнего мужчины, который подорвался на мине. Травмы получены в результате срабатывания мины неизвестного типа. 

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 31 июля.

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"В 13:00 Изюмский район, Оскольская СГ, село Малая Комышеваха. Был обнаружен автомобиль ВАЗ 2106, в котором обнаружено тело 61-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

Он отметил, что травмы получены в результате срабатывания мины неизвестного типа.

Кроме того, Синегубов рассказал, что в Купянском районе в селе Кучеровка в гараже обнаружили тело 61-летнего мужчины без признаков жизни со следами взрывной травмы. Выясняется, что случилось.

В то же время, известно, что на Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного и Стельмаховки. Три вражеских штурма продолжаются.

ситуация в Харьковской области 31 июля
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, что спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.

В свою очередь военный с позывным "Карат", командир отделения беспилотных летальных комплексов 116-й отдельной мобильной бригады заявил, что наиболее проблемными точками сейчас являются Купянск и Купянск-Узловой Харьковской области.

Харьковская область Олег Синегубов мины война в Украине Россия

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