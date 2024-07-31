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Понад десяток машин щодня — успіхи ЗСУ з ліквідації ворожої техніки на Харківщині

31 липня 2024 05:51
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку — знищують понад 10 ворожих машин щодня
Українські військові ціляться у ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що українські військові щодня ліквідовують понад 10 одиниць російської автотехніки на Харківському напрямку. Йдеться не лише про повністю знищені авто, а й про пошкоджені.

Про це Віталій Саранцев повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 30 липня. 

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"На нашому напрямку ворог практично не застосовує техніку. Він застосовує лише автотехніку, яка виконує задачі логістики, тобто переміщення вантажів, особового складу. Ця техніка у нас досить активно знищується. Тобто майже щодня у нас понад 10 авто ми або знищуємо, або пошкоджуємо", — зазначив Саранцев.

За його словами, артилерією та РСЗВ окупанти обстрілюють лише з території Росії.

"Нещодавно було зафіксовано застосування важкої установки "ТОС-1А". Вона також застосовувалася з території РФ, у районі населеного пункту Тихе. Це під час спроб противника просуватися уздовж лівого флангу в районі Вовчанська", — пояснив речник.

У відповідь на питання, яка зараз ситуація у Вовчанську, Саранцев зазначив, що наразі там відбуваються вуличні бої й росіяни роблять безуспішні спроби просунутися на деяких локаціях.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що Саранцев спростував інформацію американського Інституту вивчення війни про прорив російських окупантів у Вовчанську. Він наголосив, що ситуація там дійсно складна, однак це не відповідає дійсності.

Своєю чергою військовий з позивним "Карат", командир відділення безпілотних летальних комплексів 116-ї окремої мобільної бригади заявив, що найбільш проблемними точками наразі є Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Додамо, що російські окупанти за добу 28 липня вдарили по Харківській області 513 разів. Це новий антирекорд обстрілів та найвищий показник за весь час війни.

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