У селищі Куп'янськ-Вузловий підірвався 65-річний чоловік

Розмінування. Ілюстративне фото: ДСНС

У селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області в четвер, 22 серпня, чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Мешканець регіону отримав травми та був ушпиталений.

Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС у Харківській області в Telegram.

Читайте також:

Підірвався на невідомому пристрої

Так, 65-річний мешканець Куп'янська-Вузлового отримав травми внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі — його ушпиталили.

"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС наголосили, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Тому не варто пересуватися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами або чіпати будь-які підозрілі й незнайомі предмети.

Громадян закликали не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо це стосується деокупованих місць або ті, де відбувалися бої.