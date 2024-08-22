У селищі Куп'янськ-Вузловий підірвався 65-річний чоловік

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, — ДСНС
У селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області в четвер, 22 серпня, чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Мешканець регіону отримав травми та був ушпиталений.
Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС у Харківській області в Telegram.
Підірвався на невідомому пристрої
Так, 65-річний мешканець Куп'янська-Вузлового отримав травми внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі — його ушпиталили.
"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку", — йдеться у повідомленні.
В ДСНС наголосили, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Тому не варто пересуватися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами або чіпати будь-які підозрілі й незнайомі предмети.
Громадян закликали не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо це стосується деокупованих місць або ті, де відбувалися бої.
Читайте Новини.LIVE!