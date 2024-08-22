У Третій штурмовій анонсували хороші новини з Харківщині — перші кадри наступу

У Третій штурмовій повідомили про наступ на Харківщині та показали перші кадри
22 серпня 2024 14:15
Наступ захисників. Фото: скриншот з відео
Бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розпочали наступ у Харківській області. Воїни анонсували хороші новини щодо просування наших військ.
Перші кадри оприлюднила пресслужба 3ОШБр у Telegram у четвер, 22 серпня.
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Наступ на Харківському напрямку
"Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом", — йдеться у дописі.
У Третій штурмовій закликали чекати хороших новин від захисників на цьому напрямку.
На відео видно, як воїни атакують ворожу техніку та знищують її. Також вони за допомогою скидів з дронів ліквідовують російських окупантів в їхніх же окопах та бліндажах.
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