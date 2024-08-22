В поселке Купянск-Узловой подорвался 65-летний мужчина

На Харьковщине мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, — ГСЧС
В поселке Купянск-Узловой Харьковской области в четверг, 22 августа, мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Житель региона получил травмы и был госпитализирован.
Об этом сообщила пресс-служба Управления ГСЧС в Харьковской области в Telegram.
Подорвался на неизвестном устройстве
Так, 65-летний житель Купянска-Узлового получил травмы в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете — его госпитализировали.
"Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности", — говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям. Поэтому не стоит передвигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам или трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы.
Граждан призывали не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно это касается деоккупированных мест или где происходили бои.
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