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На Харківщині чоловік побив жінку ременем — як його покарав суд

10 жовтня 2024 11:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Побив жінку ременем — як суд покарав чоловіка на Харківщині
Зміївський районний суд Харківської області. Фото: facebook/zmiivsud.i.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Харківській області чоловік ременем побив жінку, яка зазнала численних травм. Суд визнав його винним і призначив штраф у розмірі 850 гривень. 

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що, перебуваючи з жінкою в одній квартирі, між ними почався конфлікт, під час якого чоловік схопив шкіряний ремінь із бляхою і завдав жінці не менше трьох ударів в область спини, лівого плеча та лівого передпліччя.

Внаслідок ударів потерпіла отримала множинні синці на спині, плечі та попереку. За даними суду, такі побої відносяться до легких тілесних ушкоджень. 

Під час допиту чоловік визнав свою провину, розкаявся у скоєному та погодився із кваліфікацією. 

Рішення суду 

Враховуючи всі обставини, Зміївський районний суд Харківської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили п'ять років в'язниці, але суддя звільнила обвинуваченого від відбування основного покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Також ми писали, що на Харківщині чоловік вкрав у жінки в магазині смартфон. За цей злочин суд засудив крадія до п'яти років позбавлення волі, проте замінив на один рік випробовувального терміну.

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