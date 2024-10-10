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В Харьковской области мужчина избил женщину ремнем — как его наказал суд

10 октября 2024 11:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Побил женщину ремнем — как суд наказал мужчину на Харьковщине
Змиевский районный суд Харьковской области. Фото: facebook/zmiivsud.i.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Харьковской области мужчина ремнем избил женщину, которая получила многочисленные травмы. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 850 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что находясь с женщиной в одной квартире между ними начался конфликт, во время которого мужчина схватил кожаный ремень и нанес женщине не менее трех ударов в область спины, левого плеча и левого предплечья.

В результате ударов потерпевшая получила множественные синяки на спине, плече и пояснице. По данным суда, такие побои относятся к легким телесным повреждениям.

Во время допроса мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и согласился с квалификацией.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства, Змиевский районный суд Харьковской области признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял уклонистов за границу. Ему назначили пять лет тюрьмы, но судья освободила обвиняемого от отбывания основного наказания, установив трехлетний испытательный срок.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина украл у женщины в магазине смартфон. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.

суд домашнее насилие Харьковская область наказание судебные решения

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