У суді покарали проросійського мешканця Старого Салтова

Чоловік з російським прапором. Фото ілюстративне: УНІАН

Мешканець Харківської області опинився на лаві підсудних за проросійську позицію. Він з квітня 2022 року вихваляв російські війська за прихід у Старий Салтів.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Хвалив окупантів та дякував за окупацію

У вироку Чугуївського міського суду Харківської області йдеться, що чоловік відкрито висловлював проросійські погляди під час окупації Старого Салтова. Зокрема, він висловлював свої думки публічно про те, що життя "покращилось після приходу російської армії".

Слідчі встановили, що чоловік під час розмов з односельцями стверджував, що "все налагодиться після того, як росіяни захоплять місто Харків". Крім того, він не визнавав суверенітет України.

Відомо, що перед початком повторного наступу російських військ на півночі Харківщини у травні 2024 року чоловік публічно стверджував, що чекає росіян.

У суді чоловік свою провину визнав. Його вирішили покарати позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги терміном на десять років.

Нагадаємо, у суді обрали покарання для чоловіка, який побив поліцейського у ТЦК.

А в Харкові засудили військового, який самовільно залишив частину.