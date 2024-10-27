У Харкові військовий самовільно залишив частину — що вирішив суд
У Харкові військовослужбовець самовільно залишив військову частину, в якій ніс службу. За цей злочин, вчинений у час дії воєнного стану, суд засудив чоловіка до шести років позбавлення волі.
Вирок у цій справі зберігається у порталі Опендатабот.
Обставини справи
Суду стало відомо, що у Харкові військовослужбовець однієї з військових частин самовільно залишив місце несення служби. Без дозволу командира він почав проводити час за межами лікувального закладу Національної гвардії, в якому перебував, та розпоряджатися ним на власний розсуд.
Свою провину обвинувачуваний визнав частково, розповівши, що звертався до командира зі скаргами на біль в нозі. Чоловік зазначив, що у медичному закладі йому дозволили самотужки пройти лікування за власний кошт.
Пізніше військовослужбовець запевняв, що попередив про своє повернення, проте лишається незрозумілим, до кого він звернувся і кого попередив.
Що вирішив суд
Ознайомившись з усіма обставинами справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. При цьому у цей термін суд вніс час попереднього ув'язнення засудженого.
Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.
Раніше ми писали, що суди Києва вже ухвалили сім вироків щодо чоловіків, які уникли призову на військову службу. З початку року слідчі передали до суду 26 кримінальних справ.
Нагадаємо, у Львові чоловік відмовився від отримання повістки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.
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