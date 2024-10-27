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У Харкові військовий самовільно залишив частину — що вирішив суд

27 жовтня 2024 22:33
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Харкові військовий самовільно залишив частину
Тернопільський зональний відділ ВСП. Ілюстративне фото: teren.in.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харкові військовослужбовець самовільно залишив військову частину, в якій ніс службу. За цей злочин, вчинений у час дії воєнного стану, суд засудив чоловіка до шести років позбавлення волі.

Вирок у цій справі зберігається у порталі Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що у Харкові військовослужбовець однієї з військових частин самовільно залишив місце несення служби. Без дозволу командира він почав проводити час за межами лікувального закладу Національної гвардії, в якому перебував, та розпоряджатися ним на власний розсуд.

Свою провину обвинувачуваний визнав частково, розповівши, що звертався до командира зі скаргами на біль в нозі. Чоловік зазначив, що у медичному закладі йому дозволили самотужки пройти лікування за власний кошт.

Пізніше військовослужбовець запевняв, що попередив про своє повернення, проте лишається незрозумілим, до кого він звернувся і кого попередив.

Що вирішив суд

Ознайомившись з усіма обставинами справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. При цьому у цей термін суд вніс час попереднього ув'язнення засудженого.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Раніше ми писали, що суди Києва вже ухвалили сім вироків щодо чоловіків, які уникли призову на військову службу. З початку року слідчі передали до суду 26 кримінальних справ.

Нагадаємо, у Львові чоловік відмовився від отримання повістки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

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