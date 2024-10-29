В суде наказали пророссийского жителя Старого Салтова

На Харьковщине мужчина публично хвалил оккупантов — что решил суд
Житель Харьковской области оказался на скамье подсудимых за пророссийскую позицию. Он с апреля 2022 года восхвалял российские войска за приход в Старый Салтов.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.
Хвалил оккупантов и благодарил за оккупацию
В приговоре Чугуевского городского суда Харьковской области говорится, что мужчина открыто выражал пророссийские взгляды во время оккупации Старого Салтова. В частности, он высказывал свои мысли публично о том, что жизнь "улучшилась после прихода российской армии".
Следователи установили, что мужчина во время разговоров с односельчанами утверждал, что "все наладится после того, как россияне захватят город Харьков". Кроме того, он не признавал суверенитет Украины.
Известно, что перед началом повторного наступления российских войск на севере Харьковщины в мае 2024 мужчина публично утверждал, что ждет россиян.
В суде мужчина свою вину признал. Его решили наказать лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, предоставляющих публичные услуги сроком на десять лет.
Напомним, в суде избрали наказание для мужчины, избившего полицейского в ТЦК.
А в Харькове осудили военного, который самовольно покинул часть.
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