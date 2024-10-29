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На Харьковщине мужчина публично хвалил оккупантов — что решил суд

29 октября 2024 07:25
Виктория Козырь - редактор
В суде наказали пророссийского жителя Старого Салтова
Мужчина с российским флагом. Фото иллюстративное: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Житель Харьковской области оказался на скамье подсудимых за пророссийскую позицию. Он с апреля 2022 года восхвалял российские войска за приход в Старый Салтов.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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В приговоре Чугуевского городского суда Харьковской области говорится, что мужчина открыто выражал пророссийские взгляды во время оккупации Старого Салтова. В частности, он высказывал свои мысли публично о том, что жизнь "улучшилась после прихода российской армии".

Следователи установили, что мужчина во время разговоров с односельчанами утверждал, что "все наладится после того, как россияне захватят город Харьков". Кроме того, он не признавал суверенитет Украины.

Известно, что перед началом повторного наступления российских войск на севере Харьковщины в мае 2024 мужчина публично утверждал, что ждет россиян.

В суде мужчина свою вину признал. Его решили наказать лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, предоставляющих публичные услуги сроком на десять лет.

Напомним, в суде избрали наказание для мужчины, избившего полицейского в ТЦК.

А в Харькове осудили военного, который самовольно покинул часть.

суд Харьков оккупанты Харьковская область правосудие

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