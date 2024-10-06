У Харківській області чоловік публічно підтримав агресію Росії

Паспорти України і Російської Федерації. Фото ілюстративне: Reuters

У Харківській області чоловік публічно висловлювався на підтримку агресії Росії проти України. Суд заборонив йому обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування строком на 10 років.

Відповідний вирок виніс Харківський районний суд.

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Обставини справи

За даними з Реєстру судових рішень, 21 липня 2024 року уродженець Росії перебував біля автобусної зупинки неподалік продуктового магазину у селі Покотилівка.

Під час розмови між двома чоловіками, які розпивали алкоголь, він почув обговорення війни між Україною та Росією. Тоді він закликав до підтримки дій держави-агресора та почав заперечувати суверенітет України над тимчасово окупованими територіями.

Під час розмови він публічно висловлювався щодо правильності окупації Росією частини території України, схвалював дії президента держави агресора та стверджував, що Україна має стати частиною Росії.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у публічних закликах на підтримку агресії Росії.

В якості покарання чоловікові заборонено обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування строком на 10 років.

Нагадаємо, працівник Укрзалізниці намагався незаконно перетнути український кордон та втекти до Румунії, бо йому не продовжили бронь від мобілізації. На судове засідання чоловік не з'явився.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області судили жінку, яка погодилась на співпрацю з окупантами через тяжкі сімейні обставини.