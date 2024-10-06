В Харьковской области мужчина публично поддержал агрессию России — что решил суд
В Харьковской области мужчина публично высказывался в поддержку агрессии России против Украины. Суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления сроком 10 лет.
Соответствующий приговор вынес Харьковский районный суд.
Обстоятельства дела
По данным из Реестра судебных решений, 21 июля 2024 года уроженец России находился возле автобусной остановки недалеко от продуктового магазина в селе Покотиловка.
Во время разговора между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь, он услышал обсуждение войны между Украиной и Россией. Тогда он призвал к поддержке действий государства-агрессора и стал отрицать суверенитет Украины над временно оккупированными территориями.
Во время разговора он публично высказывался по поводу правильности оккупации Россией части территории Украины, одобрял действия президента государства агрессора и утверждал, что Украина должна стать частью России.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным в публичных призывах в поддержку агрессии России.
В качестве наказания мужчине запрещено занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления на 10 лет.
Напомним, работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.
Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая согласилась на сотрудничество с оккупантами из-за тяжелых семейных обстоятельств.
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