В Харьковской области мужчина публично поддержал агрессию России

Паспорта Украины и Российской Федерации. Фото иллюстративное: Reuters

В Харьковской области мужчина публично высказывался в поддержку агрессии России против Украины. Суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления сроком 10 лет.

Соответствующий приговор вынес Харьковский районный суд.

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Обстоятельства дела

По данным из Реестра судебных решений, 21 июля 2024 года уроженец России находился возле автобусной остановки недалеко от продуктового магазина в селе Покотиловка.

Во время разговора между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь, он услышал обсуждение войны между Украиной и Россией. Тогда он призвал к поддержке действий государства-агрессора и стал отрицать суверенитет Украины над временно оккупированными территориями.

Во время разговора он публично высказывался по поводу правильности оккупации Россией части территории Украины, одобрял действия президента государства агрессора и утверждал, что Украина должна стать частью России.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в публичных призывах в поддержку агрессии России.

В качестве наказания мужчине запрещено занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления на 10 лет.

Напомним, работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.

Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая согласилась на сотрудничество с оккупантами из-за тяжелых семейных обстоятельств.