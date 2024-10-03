Під час окупації Ізюма жінка працювала на росіян через хвору матір та онуку

Дзержинський районний суд Харкова. Фото: сайт суду

У Харківській області судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Вона була змушена це робити через тяжкі сімейні обставини.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У період з червня до початку вересня 2022 року, мешканка Ізюма працювала начальником "отделения почтовой связи № 3 КП "Почта Изюма", яке було створено окупаційною владою.

Під час суду вона визнала свою провину та розповіла, що на "роботі" контролювала роботу листонош і розповсюдження пропагандистських газет, а платили їй окупанти за це продуктовими наборами й один раз дали 10 тисяч рублів.

Обвинувачена пояснила, що не підтримувала окупацію, але була змушена шукати роботу, аби утримувати й забезпечувати хвору матір після двох інсультів з онкологічним захворюванням та паралізовану сестру.

Крім того, на утриманні жінки перебуває онука 2015 року народження, мати якої померла. З міста жінка не виїхала, бо не могла транспортувати родичів, а після деокупації вона не переховувалася від правоохоронців.

Також її син проходив військову службу в ЗСУ, а 2 вересня 2024 року зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу Глибокого Харківської області.

Рішення суду

Суд врахував всі обставини, призначив п'ять років позбавлення волі із забороною обіймати деякі посади на 10 років. Але жінку звільнили від відбуття тюремного покарання та встановили випробувальний термін три роки.

Нагадаємо, після окупації селища Борова у Харківській області лісник отримав "посаду" при окупантах у лісгоспі. Правоохоронці розшукали його, затримали та відправили за ґрати.

Також ми писали, що на Харківщині під час окупації жінка очолила гімназію у Дворічанській громаді та впроваджувала російську освітню систему. Суд виніс вирок.