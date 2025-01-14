На Харківщині чоловік вчиняв домашнє насилля над жінкою — як його покарав суд

На Харківщині чоловік регулярно бив дружину — що вирішив суд
У Харківській області чоловік регулярно бив свою дружину. Він неодноразово ображав і погрожував їй, що призводило до серйозних психологічних страждань.
Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Чоловік протягом минулого року регулярно бив свою дружину. У стані алкогольного спʼяніння він регулярно вдавався до нецензурних висловлювань та принижував її гідність.
Правоохоронці зафіксували декілька випадків у лютому, березні, серпні та вересні, що стало підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Попри це, насильство не припинилося.
Що вирішив суд
У вересні чоловік знову вчинив конфлікт, що стало вирішальним.
Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду. Протягом цього періоду засуджений повинен регулярно звітувати перед органами пробації, не покидати країну без дозволу та проходити спеціальну програму з корекції поведінки.
Нагадаємо, у Харкові між колишнім подружжям стався конфлікт, під час якого чоловік вдарив жінку кулаком. Внаслідок цього відбулося судове засідання.
Раніше у Львові дівчина побила чоловіка букетом троянд та залізною палицею. Її судили за нанесення легких тілесних ушкоджень.
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