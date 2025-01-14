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На Харківщині чоловік регулярно бив дружину — що вирішив суд

14 січня 2025 11:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині чоловік вчиняв домашнє насилля над жінкою — як його покарав суд
Жінка закриває лице рукою. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області чоловік регулярно бив свою дружину. Він неодноразово ображав і погрожував їй, що призводило до серйозних психологічних страждань.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік протягом минулого року регулярно бив свою дружину. У стані алкогольного спʼяніння він регулярно вдавався до нецензурних висловлювань та принижував її гідність. 

Правоохоронці зафіксували декілька випадків у лютому, березні, серпні та вересні, що стало підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Попри це, насильство не припинилося.

Що вирішив суд

У вересні чоловік знову вчинив конфлікт, що стало вирішальним.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду. Протягом цього періоду засуджений повинен регулярно звітувати перед органами пробації, не покидати країну без дозволу та проходити спеціальну програму з корекції поведінки.

Нагадаємо, у Харкові між колишнім подружжям стався конфлікт, під час якого чоловік вдарив жінку кулаком. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше у Львові дівчина побила чоловіка букетом троянд та залізною палицею. Її судили за нанесення легких тілесних ушкоджень.

бійка домашнє насильство Харківська область насильство судові рішення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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