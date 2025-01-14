На Харьковщине мужчина совершал домашнее насилие над женщиной — как его наказал суд

На Харьковщине мужчина регулярно избивал жену — что решил суд
В Харьковской области мужчина регулярно избивал свою жену. Он неоднократно оскорблял и угрожал ей, что приводило к серьезным психологическим страданиям.
Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина в течение прошлого года регулярно избивал свою жену. В состоянии алкогольного опьянения он регулярно прибегал к нецензурным высказываниям и унижал ее достоинство.
Правоохранители зафиксировали несколько случаев в феврале, марте, августе и сентябре, что стало основанием для привлечения к административной ответственности. Несмотря на это, насилие не прекратилось.
Что решил суд
В сентябре мужчина снова совершил конфликт, что стало решающим.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет пробационного надзора. В течение этого периода осужденный должен регулярно отчитываться перед органами пробации, не покидать страну без разрешения и проходить специальную программу по коррекции поведения.
Напомним, в Харькове между бывшими супругами произошел конфликт, во время которого мужчина ударил женщину кулаком. Вследствие этого состоялось судебное заседание.
Ранее во Львове девушка избила мужчину букетом роз и железной палкой. Ее судили за нанесение легких телесных повреждений.
Читайте Новини.LIVE!