На Харьковщине мужчина совершал домашнее насилие над женщиной — как его наказал суд

Женщина закрывает лицо рукой. Фото иллюстративное: Pexels

В Харьковской области мужчина регулярно избивал свою жену. Он неоднократно оскорблял и угрожал ей, что приводило к серьезным психологическим страданиям.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина в течение прошлого года регулярно избивал свою жену. В состоянии алкогольного опьянения он регулярно прибегал к нецензурным высказываниям и унижал ее достоинство.

Правоохранители зафиксировали несколько случаев в феврале, марте, августе и сентябре, что стало основанием для привлечения к административной ответственности. Несмотря на это, насилие не прекратилось.

Что решил суд

В сентябре мужчина снова совершил конфликт, что стало решающим.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет пробационного надзора. В течение этого периода осужденный должен регулярно отчитываться перед органами пробации, не покидать страну без разрешения и проходить специальную программу по коррекции поведения.

Напомним, в Харькове между бывшими супругами произошел конфликт, во время которого мужчина ударил женщину кулаком. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Ранее во Львове девушка избила мужчину букетом роз и железной палкой. Ее судили за нанесение легких телесных повреждений.