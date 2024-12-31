Вбивство на Харківщині — чоловік позбавив життя кума

Підозрюваний у вбивстві спілкується з поліцейським. Фото: Нацполіція

На Харківщині затримали чоловіка, який дерев'яним бруском вбив свого знайомого. Після цього зловмисник сховав тіло у лісосмузі.

Про це повідомила поліція Харківської області у вівторок, 31 грудня.

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Подія трапилася у Малинівській громаді. Під час зустрічі між двома знайомими виникла сварка. Під час конфлікту нападник кілька разів вдарив потерпілого по голові дерев'яним бруском.

"Коли він переконався, що товариш помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Він обмотав тіло загиблого поліетиленовою плівкою, поклав до багажника свого автомобіля та вивіз до лісосмуги, де закидав мотлохом", — зазначили у поліції.

Поліцейські розшукали тіло через два тижні після вбивства. Підозрюваного затримали. Ним виявився 46-річний кум загиблого, житель Малинівської громади. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Місце, де знайшли тіло вбитого. Фото: Нацполіція

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