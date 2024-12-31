Убийство на Харьковщине — мужчина лишил жизни кума

Подозреваемый в убийстве общается с полицейским. Фото: Нацполиция

На Харьковщине задержали мужчину, который деревянным бруском убил своего знакомого. После этого злоумышленник спрятал тело в лесополосе.

Об этом сообщила полиция Харьковской области во вторник, 31 декабря.

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Происшествие случилось в Малиновской громаде. Во время встречи между двумя знакомыми возникла ссора. Во время конфликта нападавший несколько раз ударил потерпевшего по голове деревянным бруском.

"Когда он убедился, что товарищ умер, то решил избавиться от тела и скрыть следы. Он обмотал тело погибшего полиэтиленовой пленкой, положил в багажник своего автомобиля и вывез в лесополосу, где забросал хламом", — отметили в полиции.

Полицейские разыскали тело через две недели после убийства. Подозреваемого задержали, им оказался 46-летний кум погибшего, житель Малиновской громады. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Место, где нашли тело убитого. Фото: Нацполиция

Напомним, суд рассмотрел дело в отношении жителя Подольщины, который похитил односельчанина, избил его до смерти и оставил в безлюдном месте. Происшествие произошло из-за конфликта, возникшего после избиения 14-летней девушки.

В дворе многоэтажки на улице Академика Заболотного в Одессе нашли тело мужчины. Правоохранители установили, что его забил до смерти приятель. Причиной стала пьяная обида.