У Харківській області чоловік вбив жінку на очах своєї вагітної дівчини

Приміщення суду. Фото ілюстративне: vl.court.ua

У Харківській області 26-річний чоловік вбив жінку та утримував у неволі свою вагітну дівчину. Суд засудив його на довічне ув'язнення.

Про обставини цієї події відомо з Реєстру судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, що безробітний чоловік мешкав разом зі своєю 19-річною дівчиною та її 45-річною тіткою у двокімнатному будинку в селі Караван Берестинського району Харківської області. Чоловік до цього мав три вироки по кримінальних справах. Починав свою кар'єру він з крадіжок, але відбувся штрафом, потім отримав строк за грабіж і кінець кінцем сів за вбивство. Вийшов на волю у вересні 2022 року.

Дім належав тітці дівчини, проте чоловік не сплачував ніяких грошей за проживання. При цьому його дівчина у суді стверджувала, що відносини увесь цей час між трьома людьми були нормальними. Підсудний не завдавав болю та руки на жінок не підіймав.

Трагедія сталася увечері 16 грудня 2023 року. Чоловік, знаходячись на подвір`ї, раптом згадав про конфлікт, що стався між ним та тіткою близько тижня або двох тому. Після цього він запропонував дівчині переїхати жити до Харкова, оскільки тітка не може забезпечувати їх все життя, бо вона є людиною у віці й може померти. Почувши ці слова, жінка відреагувала різко, внаслідок чого розізлила підсудного.

Він зайшов у будинок, взяв на полиці у коридорчику пакет та мотузку та, прихопивши ніж та сокиру, пройшов до кімнати, де дівчина з тіткою дивилися телевізор. Чоловік змусив старшу жінку лягти на підлогу і, зв'язавши їй руки і ноги, задушив за допомогою пакета і мотузки.

Щоб приховати злочин, чоловік перетягнув тіло до сусіднього будинку, де ніхто не жив. Боячись, що дівчина, яка стала свідком вбивства, звернеться до поліції, чоловік відібрав в неї мобільний телефон і три дні утримував її в будинку, погрожуючи ножем і сокирою.

"Фізичної шкоди їй не спричиняв, натомість покинути будинок за своєю волею вона не могла, оскільки була сильно налякана його діями", – йдеться у тексті вироку.

Варто зазначити, що на цей момент дівчина була вагітна.

Після скоєного чоловік через три дні покинув будинок, подзвонив до поліції і зізнався у вбивстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Суд виніс вирок, призначивши покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Однак прокуратура не погодилася з рішенням суду і подала апеляцію, вимагаючи довічного ув’язнення.

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури і виніс новий вирок за фактом умисного вбивства, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Чоловік отримав довічне позбавлення волі.

Також ми писали, що на Харківщині чоловік вкрав у жінки в магазині смартфон. За цей злочин суд засудив крадія до п'яти років позбавлення волі, проте замінив на один рік випробовувального терміну.

Нагадуємо, у Харківській області чоловік ременем побив жінку, яка зазнала численних травм. Суд визнав його винним і призначив штраф у розмірі 850 гривень.