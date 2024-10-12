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На Харьковщине мужчина убил женщину на глазах беременной девушки — что решил суд

12 октября 2024 13:34
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Харьковской области мужчина убил женщину на глазах своей беременной девушки
Помещение суда. Фото иллюстративное: vl.court.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Харьковской области 26-летний мужчина убил женщину и удерживал в неволе свою беременную девушку. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Об обстоятельствах этого события известно из Реестра судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что безработный мужчина жил вместе со своей 19-летней девушкой и ее 45-летней тетей в двухкомнатном доме в селе Караван Берестинского района Харьковской области. Мужчина до этого имел три приговора по уголовным делам. Начинал свою карьеру он с краж, но отделался штрафом, затем получил срок за грабеж и в конце концов сел за убийство. Вышел на свободу в сентябре 2022 года.

Дом принадлежал тете девушки, однако мужчина не платил никаких денег за проживание. При этом его девушка в суде утверждала, что отношения все это время между тремя людьми были нормальными. Подсудимый не причинял боли и руки на женщин не поднимал.

Трагедия произошла вечером 16 декабря 2023 года. Мужчина, находясь во дворе, вдруг вспомнил о конфликте, который произошел между ним и тетей около недели или двух назад. После этого он предложил девушке переехать жить в Харьков, поскольку тетя не может обеспечивать их всю жизнь, потому что она человек в возрасте и может умереть. Услышав эти слова, женщина отреагировала резко, в результате чего разозлила подсудимого.

Он вошел в дом, взял на полке в коридорчике пакет и веревку и, прихватив нож и топор, прошел в комнату, где девушка с тетей смотрели телевизор. Муж заставил старшую женщину лечь на пол и, связав ей руки и ноги, задушил с помощью пакета и веревки.

Чтобы скрыть преступление, мужчина перетащил тело в соседний дом, где никто не жил. Боясь, что девушка, ставшая свидетелем убийства, обратится в полицию, мужчина отобрал у нее мобильный телефон и три дня удерживал ее в доме, угрожая ножом и топором.

"Физический ущерб ей не наносил, зато покинуть дом по своей воле она не могла, поскольку была сильно напугана его действиями", — говорится в тексте приговора.

Стоит отметить, что в данный момент девушка была беременна.

После совершенного мужчина через три дня покинул дом, позвонил полиции и признался в убийстве. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Суд вынес приговор, назначив наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако прокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляцию, требуя пожизненного заключения.

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и вынес новый приговор по факту умышленного убийства, совершенного лицом, ранее совершившим умышленное убийство. Мужчина получил пожизненное лишение свободы.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина украл у женщины в магазине смартфон. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.

Напоминаем, в Харьковской области мужчина ремнем избил женщину, которая получила многочисленные травмы. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 850 гривен.

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