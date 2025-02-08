Случайно убил сына — на Харьковщине судили мужчину

Молоток судьи. Фото: Pixabay

На Харьковщине отец во время ссоры случайно убил своего сына ножом. Мужчину отправили на скамью подсудимых.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина вместе с сыном распивали алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Свидетели конфликта пытались успокоить обоих мужчин, но им это не удалось.

Как пояснил в суде обвиняемый, конфликт начался из-за того, что он начал упрекать сына, мол, тот не работает. По словам мужчины, сын угрожал ему убийством, поэтому он взял на кухне нож, опасаясь за собственную жизнь, и пошел к выходу из дома. Обвиняемый отметил, что сын наткнулся на нож в руке, когда начал бежать на него.

Приговор суда

Суд решил, что мужчина действовал в рамках самообороны, но превысил ее допустимые пределы. Обвиняемого признали виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове нетрезвая женщина во время ссоры убила своего мужа. Суд отправил ее за решетку.

Также во Львове судили мужчину за убийство 37-летней сожительницы. Он объяснил это тем, что женщина сделала аборт без его ведома.