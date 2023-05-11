На Харківщині чоловік залишився без стопи, наступивши на ворожу міну

Співробітники ДСНС перевіряють територію на наявність мін. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Вранці 11 травня, в Ізюмі Харківської області, місцевий житель підірвався на міні, яку називають "пелюстка". Внаслідок вибуху чоловік залишився без стопи.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Що відомо

"Черговий нещасний випадок стався сьогодні вранці у м. Ізюм. 44-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні типу ПФМ-1. Отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації лівої стопи. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадали, що нехтування правилами мінної безпеки може призвести до непоправних наслідків. Для того, аби не натрапити на міну у ДСНС порадили:

не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;

не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;

не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті території, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета — одразу повідомте за телефонами "101" або "102".

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області на ворожій міні підірвався тракторист. Чоловік отримав травми внаслідок вибуху та був госпіталізований до лікарні. Його стан стабільний.

Також нещодавно ДСНС розповіли, де найчастіше можна натрапити на ворожі міни. У відомстві попередили, що окупанти можуть маскувати вибухонебезпечні предмети та залишати їх у несподіваних місцях. Це може бути як на берегах рік, лісопаркових зонах і дитячих майданчиках, так і в будинках і навіть в іграшках.