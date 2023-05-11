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В Харьковской области мужчина остался без стопы, наступив на вражескую мину

11 мая 2023 10:56
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В Харьковской области мужчина остался без стопы, наступив на вражескую мину
Сотрудники ГСЧС проверяют территорию на наличие мин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 11 мая, в Изюме Харьковской области, местный житель подорвался на мине, которую называют "лепесток". В результате взрыва мужчина остался без стопы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Что известно

"Очередной несчастный случай произошел сегодня утром в г. Изюм. 44-летний мужчина взорвался на противопехотной мини типа ПФМ-1. Получил минно-взрывную травму в виде ампутации левой стопы. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что пренебрежение правилами минной безопасности может привести к невосполнимым последствиям. Для того чтобы не встретить мину в ГСЧС посоветовали:

  • не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;
  • не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы;
  • не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые территории, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сразу сообщите по телефонам "101" или "102".

Напомним, недавно в Харьковской области на вражеской мине взорвался тракторист. Мужчина получил травмы в результате взрыва и был госпитализирован в больницу. Его состояние стабильное.

Также недавно ГСЧС рассказали, где чаще всего можно встретить вражеские мины. В ведомстве предупредили, что оккупанты могут маскировать взрывоопасные предметы и оставлять их в неожиданных местах. Это может быть как на берегах рек, лесопарковых зонах и детских площадках, так и в домах и даже в игрушках.

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