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На Харківщині чоловік знайшов гранату і погрожував нею перехожому

10 червня 2024 14:16
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На Харківщині підозру отримав чоловік, який зберігав гранату Ф-1
Граната Ф-1. Ілюстративне фото: УНІАН
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

Про це повідомила поліція Харківської області в Telegram в понеділок, 10 червня. 

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Знайшов гранату та погрожував нею

Подія трапилась у місті Ізюм на Харківщині.

"33-річний чоловік в травні знайшов ручну осколкову гранату Ф-1. З небезпечною знахідкою в руках порушник розпочав конфлікт з перехожим. Чоловіки змогли зупинити зловмисника і викликали поліцію", — йдеться в повідомленні поліції. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Затриманий зловмисник
Затриманий зловмисник. Фото з Telegram національної поліції

Слідчі Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури вручили 33-річному жителю повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

У Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату у Шевченківському районі 9 червня. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня у Харкові трапилась пожежа у багатоповерхівці, під час якої загинула 45-річна жінка

Бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Харків
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граната
війна в Україні

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