На Харківщині підозру отримав чоловік, який зберігав гранату Ф-1

Граната Ф-1. Ілюстративне фото: УНІАН

На Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

Про це повідомила поліція Харківської області в Telegram в понеділок, 10 червня.

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Знайшов гранату та погрожував нею

Подія трапилась у місті Ізюм на Харківщині.

"33-річний чоловік в травні знайшов ручну осколкову гранату Ф-1. З небезпечною знахідкою в руках порушник розпочав конфлікт з перехожим. Чоловіки змогли зупинити зловмисника і викликали поліцію", — йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Затриманий зловмисник. Фото з Telegram національної поліції

Слідчі Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури вручили 33-річному жителю повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

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